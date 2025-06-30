Певица Алла Пугачева неожиданно оскорбила Илью Резника, сочинившего ей не один десяток хитов. В интервью "Московскому комсомольцу" Илья Рахмиэлевич рассказал, что Примадонна прислала ему гневную смс-ку, в которой назвала его трусом и предателем и посоветовала доживать лицемерную жизнь, как удобненько. При этом Алла заявила, что сама она была и останется великой певицей. Сергей Соседов не удивлен такой выходке Пугачевой. В беседе с URA.RU музыкальный критик объяснил, почему Алла позвонила себе оскорбить легендарного поэта.

"Она оскорбила Резника, потому что она - неблагодарная и небольшого ума, - считает Соседов. - Она никому ни за что не была благодарна, считала, что перед ней все должны падать ниц. Налицо - мания величия и высокомерие зашкаливающие. А по большому счету, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так ее возвысили. А она и впрямь поверила, что она великая. Время показало, что ее мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории. Она не войдет в музыкальную летопись страны. Вернее, из нее она уже вышла".

По мнению Соседова, Пугачева обязана быть благодарна Резнику за то, что он создал для нее пласт великих произведений.

"Резник колоссально много сделал для Пугачевой, - уверяет Соседов. - Без него не было бы многих произведений в ее репертуаре. И самое главное: не было бы тандема с Паулсом. То, что Пугачева пела Паулса, - целиком и полностью заслуга Резника. Он был генератором триумвирата, двигателем, дипломатом. Потому что Паулс с Пугачевой сойтись никак не могли априори. Смурной, закрытый латыш и вздорная буфетчица – эти два характера не смогли бы найти общий язык, если бы не Резник".

По словам Соседова, Паулс для Пугачевой никаких специальных мелодий и не писал. Все, что спела отставная примадонна, были написаны, как инструментальные пьесы.

"Например, «Маэстро» и «Песня на бис». Были также и песни, изначально звучавшие на латышском языке: «Миллион роз», «Старинные часы», «Возвращение», «Делу время», «Без меня»… Только благодаря стихам Резника и Вознесенского эти композиции состоялись как хиты Пугачевой. К тому же, многие песни, ставшие потом ее «бессмертными» хитами, она ВООБЩЕ петь не хотела: «Миллион алых роз», «Делу время» и «Без меня». У нее хитов тогда было с гулькин нос. Она практически ничего не понимала в хитах, и то, что в итоге стало шлягерами в ее исполнении, было спето ею из-под палки! Только после того, как гениальные авторы просто умоляли исполнить ее ту или иную вещь. Она ничего не понимала в хороших песнях. Все, чего она добилась, - только благодаря ее Пигмалионам - Таривердиеву, Дербеневу, Зацепину, Стефановичу, Резнику, Паулсу, Марку Минкову…

Соседов знает, что после бегства из России круг общения Пугачевой изменился. Но это его не волнует.