Басков рассказал, когда достоит дом мечты

Николай Басков планирует закончить ремонт в особняке к юбилею. Сейчас артисту 48 лет. Певец уже не первый год занимается обустройством дома своей мечты. Он очень тщательно подходит к выбору каждой детали, пишет издание passion.ru.

«Всю жизнь мечтал построить тот дом, о котором я мечтаю. Дай Бог я его к юбилею закончу», — поделился Басков.

Когда журналисты спросили, пригласит ли он на новоселье прессу, Николай ответил коротко:

«Вы потеряете сознание при входе!»

Ранее певец раскрыл подробности строительства и признался, что в доме будет детская комната — да еще и не одна! Кроме прочего, в особняке Баскова будет 7 спален.