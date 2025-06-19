Собчак раскрыла, куда устроился работать Ефремов

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила информацию о том, что режиссер Никита Михалков устроил актера Михаила Ефремова на работу к себе в театр «Мастерская 12». Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Михалков помог Ефремову выйти из колонии по УДО и устроил в «Мастерскую 12».

«По поводу информации про Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель», — написала Собчак.

По ее словам, режиссера очень тронуло письмо актера.

«Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — добавила телеведущая.

Собчак отметила, что первый спектакль с Ефремовым состоится именно в театре Михалкова.

Михаила Ефремова внесли в списки сайта «Миротворец»

Напомним, что в 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет. В марте 2025 года суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО и в апреле он вышел на свободу. До конца фактического срока актеру запрещено водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения.