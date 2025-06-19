РИА Новости: певица Ани Лорак получила российский паспорт

Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство. Это произошло 9 июня. Новость опубликовало РИА Новости со ссылкой на информацию от источника из окружения артистки.

Ранее Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) спровоцировала скандал, тайно обновив украинский паспорт, при этом запланировав гастроли по России. Чтобы обновить документы, Ани пришлось выехать из РФ, где украинские консульства не работают. В новом удостоверении личности отсутствует отчество артистки — Мирославовна, выяснил тогда Telegram-канал Mash. Это связано с новым форматом украинских документов.

К слову, весной Ани Лорак предприняла ещё один важный шаг в тайне от общественности: артистка вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Свадьба состоялась на Мальдивах. Именно там певица давно мечтала отпраздновать столь важное событие. Ани Лорак и её избранник были вдвоём на торжестве, поскольку оба хотели, чтобы всё было тихо, красиво и уютно.

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