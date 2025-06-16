Продюсер сравнил Пугачеву и Киркорова
Концертный директор Сергей Лавров сравнил Аллу Пугачеву с молодым Филиппом Киркоровым. Продюсер заявил, что уехавшая из России после начала СВО певица всегда была гениальной артисткой, при этом работала она без капризов, пишет NEWS.ru.
По словам собеседника издания, он делал концерты Пугачевой с продюсером Дмитрием Рыбаком.
С первых минут Пугачева подкупала зал, были аншлаги, никаких капризов по площадкам и гастролям у нее не было, добавил он.
По сравнению с Филиппом Киркоровым, как он вел себя в молодости, «понтов» у Пугачевой никогда не было, она была добрая и хлебосольная в личном общении, заявил собеседник издания.
Ранее Алла Пугачева так и не ответила, считает ли она Израиль агрессором.