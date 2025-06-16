Продюсер сравнил Пугачеву и Киркорова

Концертный директор Сергей Лавров сравнил Аллу Пугачеву с молодым Филиппом Киркоровым. Продюсер заявил, что уехавшая из России после начала СВО певица всегда была гениальной артисткой, при этом работала она без капризов, пишет NEWS.ru.

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По словам собеседника издания, он делал концерты Пугачевой с продюсером Дмитрием Рыбаком.

С первых минут Пугачева подкупала зал, были аншлаги, никаких капризов по площадкам и гастролям у нее не было, добавил он.

По сравнению с Филиппом Киркоровым, как он вел себя в молодости, «понтов» у Пугачевой никогда не было, она была добрая и хлебосольная в личном общении, заявил собеседник издания.

Ранее Алла Пугачева так и не ответила, считает ли она Израиль агрессором.