Продюсер раскрыл заработки Баскова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певец Николай Басков получает не меньше шести миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Об этом сообщает портал «Страсти».

Дворцов назвал народного артиста России замечательным певцом и профессиональным ведущим. По его словам, он имел опыт работы с Басковым на корпоративах.

«Корпоратив у него стоит шесть миллионов рублей. Мы с ребятами заказывали. Его очень любят высокопоставленные люди, как артиста я его очень ценю. Один из немногих, кто всегда благодарен организаторам», — сообщил Сергей.

Также продюсер отметил, что Басков очень «легкий на подъем».

«Яркая личность, безусловно, золотой голос России», — добавил он.

Ранее стало известно, что Басков посоветовал критику Соседову закрыть рот после его призыва уйти со сцены. Артист заявил, что его выступления никак не могут помешать молодежи строить карьеру в шоу-бизнесе.