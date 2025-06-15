Буланова рассказала о планах на лето

Татьяна Буланова в День России в Кремле на праздничном концерте удивила поклонников заметно постройневшей фигурой.

Как пишет «Московский Комсомолец», она планирует гастроли в Сочи, Адлере, Геленджике и других южных городах. Соответственно звезда будет совмещать солнечные ванны и работу.

«Вечером планирую выступать, а утром — ходить на пляж. Обычно я на море с 9 утра и до часа дня. А потом мне надо готовиться к концерту», - сказала Буланова.

Ее супруг, бизнесмен Валерий Руднев, остается в Москве.

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.