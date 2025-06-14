Собчак поделилась впечатлениями от интервью с Гогунским

В недавнем интервью Ксении Собчак Гогунский решил поговорить о плане Даллеса. Это мифическая «теория заговора», согласно которой США якобы разработали стратегию морального разложения СССР через средства массовой пропаганды. Ксении едва удалось объяснить, что на самом деле такого документа никогда не существовало, это политический миф, рожденный на основе художественных текстов.

«На самом деле, это был самый непростой момент интервью — у меня было внутреннее ощущение, схожее с тем, что я Платону рассказываю, что Деда Мороза не существует. Виталий явно не ожидал моего нападения на план-пакт Даллеса», — призналась Ксения.

Виталий Гогунский несколько месяцев находится под шквальным огнем критики. После откровенного интервью на подкасте «Краснова знает» его обвинили в сексизме и эмоциональном насилии над женщинами.

Дайнеко прокомментировала слова Гогунского о женщинах с плохим настроением

Особенно у пользователей Сети вызвало возмущение заявление о том, что его избранницы не может быть плохого настроения, ведь он полностью ее обеспечивает, пишет портал woman.ru.

Сам же Виталий уверен, что его взгляды уже были прописаны еще в «Домострое» и святых писаниях.

«Есть общепринятые писания. Женщина не имеет права находиться в плохом настроении при мужчине — это любая книга по этике. Да убоится жена мужа своего», - считает артист.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика прокомментировала интервью актера Виталия Гогунского журналистке Ксении Собчак. Автор сериала «Школа» указала на пользу высказываний Гогунского. Она призвала женщин сделать выводы о том, как не нужно воспитывать детей.