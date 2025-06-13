Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву

Американский рэпер Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, прилетел в Москву, где станет специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Изначально концерт должен был пройти 18 апреля, однако за два дня до выступления организаторы сообщили о его переносе на 26 апреля. При этом гонорар Offset составляет 500 тысяч долларов.

Артист уже приезжал в Россию в 2019 году, поэтому когда ему вновь предложили выступить в Москве, то он сразу же согласился. При этом организаторы пытались договориться с представителями артиста с осени прошлого года.

Генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева позже сообщила, что выступление артиста состоится 14 июня в «МТС Live Холле». Организаторы мероприятия также рассказали, что к нему присоединится Lil Pump, в чей райдер вошли вода Fiji, охлажденная кола, обед для команды и зубная нить.

Американо-сенегальский рэпер Akon приедет в Москву с концертом 9 августа. Также стали известны детали райдера артиста: иван-чай, варенье, клубничный джем и другие полезные продукты.