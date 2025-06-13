Певца Оскара разыскивают в США

Обладатель «Золотого граммофона» и автор хита 90-х «Между мной и тобой» певец Оскар (Шамиль Малкандуев) пропал в США. Как сообщают osnmedia со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, он не выходит на связь уже более трех недель, и близкие подали заявление в полицию.

В Нью-Йорк певец переехал в 2019 году, сменил пол, работал таксистом и пел в барах. Во время пандемии COVID-19 остался без заработка и жил на пособие. Затем потерял и пособие, стал жить на улице. Родные и поклонники неоднократно пытались ему помочь, в том числе и материально, но у него начались большие проблемы с алкоголем и психикой.

Сестра артиста говорит, что он проходил лечение в психиатрической клинике, но после выписки он потерял документы, не стал их восстанавливать и почти ни с кем не общался, заявляя, что за ним следят.