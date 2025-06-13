Бондарчук успел улететь из Ирана

Федор Бондарчук, Продюсер и исполнитель одной из главных ролей сериала «Трудно быть Богом», который был в стране со съемочной группой, покинул Иран до начала эскалации. Об этом ТАСС рассказал его представитель.

Съемочная группа продолжает находиться в республике, но она надежном месте.

«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», - сообщил представитель Бондарчука.

Предполагалось, что в Иране съемочная группа должна была провести несколько месяцев, а затем вернуться и продолжить работу в кинопарке «Москино».

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Актерский состав приключенческой драмы «Трудно быть богом» пока не раскрывается, но известно, что одну из главных ролей в сериале исполнит продюсер проекта Бондарчук.