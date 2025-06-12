Певец Дима Билан стал послом Интервидения-2025
Российский певец Дима Билан стал послом Интервидения-2025.
«Объявляем посла Интервидения-2025: Дима Билан. Певец, который не раз представлял Россию на международных конкурсах. Заслуженный артист России, талантливый музыкант с огромной базой фанатов», — говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что артист будет поддерживать участников конкурса и «вдохновлять миллионную аудиторию» по всему миру.
Ранее сообщалось, что SHAMAN представит Россию на международном музыкальном конкурсе.
RT опубликовал кадры с записи песни для Интервидения-2025. В конкурсе примут участие 20 стран, включая США и Россию.