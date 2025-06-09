Долги и угрозы: как живет Земфира*

Telegram-канал SHOT сообщил, что у певицы Земфиры* (признана иностранным агентом в России) образовалась задолженность перед российскими налоговыми органами. Telegram-канал утверждает, что речь идет о сумме в 733 тысячи рублей.

По данным SHOT, певицу также разыскивают приставы из-за долга за капитальный ремонт в 2,9 тысячи рублей. Telegram-канал отмечает, что у Земфиры* в России сохранился статус ИП в области искусства.

По информации SHOT, в собственности у певицы есть нежилое помещение площадью 134 квадратных метра в подвале дома на 5-й Магистральной улице в Москве. Там, по данным Telegram-канала, певица планировала открыть студию звукозаписи до отъезда из России.

Продюсер Сергей Лавров рассказал порталу NEWS.ru, что у Земфиры* одни из самых высоких гонораров среди уехавших за границу российских звезд. По его словам, певица не согласится выступать за суммы меньше 50 тысяч евро (около 4,5 миллиона рублей).

NEWS.ru отмечает со ссылкой на «источники из окружения организаторов» концерта Земфиры* в Дубае в 2025 году, что перед выступлением певицу предупредили о возможных штрафах и запрете на въезд в ОАЭ в случае политических высказываний. Концерт прошел «без каких-либо флагов и плакатов».

* признана иностранным агентом в России.