Друзья отвернулись от больного Семена Фарады

20 августа 2009 года не стало прославленного артиста Семена Фарады. Актеру было 75 лет. У него остался сын Михаил Полицеймако. Единственный наследник пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Это неудивительно, ведь в артистической среде Миша находился буквально с пеленок. Его родители имели множество друзей. В том числе, например, был и Владимир Высоцкий. Однако друг другу рознь, как со временем уяснил Полицеймако.

"Друзья познаются в радости, и хочется, чтобы они познавались только в ней. Но все-таки случаются в нашей жизни и горести. И когда папа заболел, большинство так называемых друзей от него отвернулись", - сообщил сын Фарады.

Впрочем, у артиста имелись и настоящие друзья, которые поддерживали его до самого конца. Михаил Полицеймако рассказал:

"Это Лев Дуров, который приходил к папе много раз, это Марк Розовский. Очень символичная история есть с дядей Сашей Абдуловым. Потому что, когда папа заболел, дядя Саша выиграл какую-то сумму на одном телешоу и пожертвовал ее папе. А потом у Абдулова случилась онкология. И он за три дня до смерти позвонил папе и поздравил его с днем рождения. Такой парадокс - папа в итоге его пережил...".

Михаил Полицеймако заявил, что у артиста была "сумасшедшая слава". При этом в жизни Семен Фарада мало походил на своих персонажей. Так, актер был крайне ответственным человеком и ненавидел опаздывать даже на несколько минут, передает "Мир новостей".