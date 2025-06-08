Эксперт оценила пластические операции Плющенко

Евгений Плющенко признался, что сделал пластическую операцию. Его хирург Тимур Хайдаров предложил поклонникам угадать, что именно было сделано двукратному олимпийскому чемпиону.

В социальных сетях начали писать о том, что Евгению сделали популярные «лисьи глазки», но пластический хирург Натэла Гришина опровергла эти предположения, пишет издание ura.news.

«Тут был комплекс процедур. Точно была блефаропластика, но не только она. "Лисьих глазок" не было, такой эффект создан за счет того, что был произведен лифтинг бровей. Кроме того, была проведена подтяжка средней зоны или эндоскопический лифтинг средней части лица», - сказала она.

Эксперт отметила, что разглаживание носогубных складок стало возможным благодаря лифтингу. А выравнивание кожи – благодаря лазерной шлифовке.

Гришина высоко оценила качество работы медиков и напомнила, что окончательный результат будет виден через полтора-три месяца.

Сам Евгений работой Хайдарова доволен.