Отец певицы Рианны умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Page Six.

Отец Рианны Рональд Фенти умер на 71-м году жизни. Мужчина скончался ранним утром 31 мая в Лос-Анджелесе. Как сообщают источники, отец певицы умер после болезни. Точная причина смерти не разглашается.

Последние дни жизни Фенти находился в медицинском центре Cedars-Sinai. Там же накануне смерти журналисты заметили брата Рианны и саму певицу.

Напомним, Рианна ждет третьего ребенка от своего возлюбленного A$AP Rocky.