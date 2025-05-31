Цискаридзе объяснил свое одиночество

Николай Цискаридзе ради профессии отказался от личной жизни и не стал создавать семью. Об этом он рассказал на Youtube-канале Fametime TV.

Цискаридзе много лет выступал на сцене Большого театра, затем стал воспитывать молодых танцоров. А вот ответственность за близких людей всегда его пугала. Цискаридзе объяснил, что его отношение семье сформировалось под влиянием тяжелых утрат. По словам артиста, смерть близких людей стала причиной того, что он теперь боится эмоциональной привязанности, пишет «Вечерняя Москва».

«Я так устал вот за эти четыре года, пока я… Ну, умирало много моих близких. Я так не хотел, и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности», — признался он.

Ранее Цискаридзе говорил, что, что были моменты, когда не хотелось выходить на сцену. Такое состояние «накрыло» его после смерти мамы.