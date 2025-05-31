Обнародованы доходы компаний продюсера Матвиенко

Игорь Матвиенко заработал в прошлом году сотни миллионов рублей. Продюсер является учредителем шести компаний, связанных с музыкальной деятельностью. Самую крупную прибыль в 2024 году принесло ООО «Р-КОНЦЕРТ» — 168,7 миллионов рублей, чистый доход организации составил 70,8 миллионов рублей, пишет издание passion.ru.

ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И. МАТВИЕНКО» — за прошлый год заработало 95,8 миллионов рублей, «чистыми» — 32,8 миллионов. ООО «МЭЙНСТРИМ ПРОДАКШН», где Матвиенко принадлежит доля 80%, за 2024 год отчиталось о 70,8 миллионах рублей.

ООО «МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ МАТВИЕНКО», ООО «М.А.М.А.» и ООО «МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ МАТВИЕНКО» все вместе принесли 77,7 миллионов рублей.

Музыкальная империя Матвиенко показала суммарную прибыль в 423 миллионов рублей.

Игорь Матвиенко в свой юбилей не принимает, а дарит подарки

Ранее Матвиенко заявил, что нейросети в будущем смогут заменить специалистов, которые делают музыку. По его мнению, это положительный момент, потому что человеческие ресурсы в этом деле «зашли в тупик». Из-за этого в индустрии выходят «одинаковые, неинтересные» песни, отметил Матвиенко. Однако при этом искусственный интеллект не создаст большой хит или глубокое произведение.