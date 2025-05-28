Продюсер Разин анонсировал 3D-концерты Шатунова

Близкие покойного певца Юрия Шатунова работают над проектом, в котором будет использоваться голограмма исполнителя. Об этом NEWS.ru заявил продюсер Степан Разин.

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По его словам, воссоздать внешность экс-солиста группы «Ласковый май» поможет искусственный интеллект, а голос обеспечат имеющиеся записи песен в его исполнении.

«Далее предполагаются концерты в 3D-формате, практически живой Шатунов... Убежден, что поклонникам понравится» — заключил Разин.

Ранее власти Латвии запретили въезд в страну румынскому двойнику Шатунова, певцу Иону Ионице, сообщает телеканал 360.ru.