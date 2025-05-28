Собчак призналась в любви Урганту

Журналистка Ксения Собчак призналась в любви ведущему Ивану Урганту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала фотографии с мероприятия фонда «Друзья», который занимается поддержкой благотворительных некоммерческих организаций. Одним из ведущих мероприятия был Ургант.

«Люблю этого парня и все, что он делает», — подписала Собчак снимок, на котором был запечатлен ведущий.

Журнал «ОК!» уточнил, что Ургант занимает должность председателя попечительского совета фонда «Друзья».

Иван Ургант впервые за долгое время выступил в Москве

Ранее сообщалось, что Ургант пошутил над Собчак во время благотворительного вечера. Он в шутку назвал сапоги журналистки детскими и с иронией отметил, что нельзя надевать такие вещи.