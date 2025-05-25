Боня готовится покорять новую вершину

Виктория Боня увлеклась альпинизмом. Недавно телеведущей удалось совершить восхождение на Эверест. По словам Бони, преодолеть путь удалось не всем.

«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Гора очень непростая. Не для слабонервных. Вот вчера мы шли и вот этого тела не было. Вот молодой человек, новая история. Скорее всего, человек спускался с Эвереста и не рассчитал свои силы, остался здесь на веки», — рассказывала Боня.

Сейчас она уже начала активную подготовку к восхождению на гору К-2, которая находится в Пакистане. Экспедиция назначена на следующее лето, пишет издание passion.ru.

«Все мужчины ее боятся... Готовиться буду уже сейчас, заранее, потому что она очень техническая. Я вообще очень люблю технические горы, горы, где нужно лезть... Многие отмечают, что на вершине я бодрая. Все там полумертвые, а я бодрая. Это потому, что для меня, когда я набираю высоту и лезу, это заряд прям», — сообщила Виктория.

Накануне Виктория Боня призналась в Telegram-канале, что пропустила Каннский кинофестиваль из-за восхождения на Эверест. Телеведущая осталась недовольна организацией мероприятия в 2025 году.