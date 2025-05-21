Алсу раскрыла, как относится к хейтерам

Известная певица Алсу рассказала журналистам, что иногда на ее пути встречаются завистники, хейтеры. Вместе с тем, заметила артистка, она никому не желает зла, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что свою позицию певица раскрыла в ходе беседы на дорожке премии телеканала RU TV.

«Не все меня любят, находится и ложка дегтя, конечно же. В шоу-бизнесе, ну, может, за спиной что-то говорят, я не знаю. Я, честно, если можно по себе сказать, я очень добрый человек. Я никому не желаю плохого. Я всем все прощаю. Я выбрасываю весь негатив из своей жизни. И хочу окружать себя только позитивом», — отметила Алсу.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что судебный процесс Алсу против бывшего мужа завершился «триумфально». По его словам, певица отказалась от всех претензий и отозвала иск.