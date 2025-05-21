Певица Пелагея выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина, который неоднократно запрещал их общей дочери Таисии выезжать за границу. Об этом пишет «СтарХит».

21 мая в Саратове прошло заседание по жалобе Пелагеи и ее адвоката Филиппа Рябченко, в которой они просили отменить запрет на выезд ребенка из России.

Суд встал на сторону артистки и временно снял запрет на выезд девочки из России.

«Но, к сожалению, это еще не финал. Нам в скором времени снова придется встретиться с Телегиным в апелляции, где он отстаивает из всех своих родительских прав и обязанностей только одно — ставить запрет на выезд дочери. И это все на фоне уклонения Телегиным вот уже почти как год от своих обязательств по уплате алиментов», — рассказал адвокат певицы Филипп Рябченко.

Журналисты заметили, что последний раз экс-хоккеист видел дочь в 2023 году, а после судов прекратил и телефонное общение с ребенком.