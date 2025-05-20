«Меня обманули!»: Ковальчук об участии в музыкальном шоу

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук поделилась впечатлением от участия в шоу «Поймай меня, если сможешь». По ее словам, оно стало для нее настоящим испытанием, передает Starhit.

Выпуск с Ковальчук выйдет в эфир телеканала «Россия» уже в грядущую пятницу, 23 мая. Компанию ей также составили Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и Лера Кудрявцева.

По словам Ковальчук, участие в шоу стало для нее настоящим испытанием, поскольку ей было сложно отгадать действительно поющих участников.

«Меня обманули! Я даже удивилась. Мне казалось, что я чувствую людей. Вообще это наша профессия актерская — прочувствовать персонаж, погрузиться в него, и я так много занимаюсь этим», — поделилась актриса.

Говоря о своей команде, она указала, что каждый высказывал свое мнение, не особо прислушиваясь к кому-то одному и не проявляя сплоченности.