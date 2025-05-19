Виктория Боня покорила Эверест

Телеведущая Виктория Боня успешно покорила вершину Эвереста. Об этом стало известно из публикации знаменитости в социальных сетях.

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Она достигла высоты 8848 метров со второй попытки утром 19 мая.

1 мая Боня сообщила о желании продолжить восхождение на Эверест, несмотря на недомогание. На тот момент телеведущая еще ощущала слабость после болезни, но была вдохновлена примером 60-летней женщины, которая также поднялась на знаменитую гору.

25 сентября 2024 года артистка взошла на свою первую гору. Вершиной оказалась гора Манаслу высотой 8163 метра. После этого она покорила еще несколько высот.

Семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что заставляет Боню жить с риском для жизни. По ее мнению, любое желание покорять вершины — не только буквально, но и фигурально — имеет под собой глубокий смысл.

Удивительными результатами могут похвастаться и другие россиянки. Так, жительница страны Алина Пекова стала первым человеком в РФ, покорившим 14 высочайших гор мира. В течение полутора лет девушка покоряла Эверест (8848 метров), Канченджангу (8586 метров), Лхоцзе (8516 метров), Макалу (8485 метров), Чо-Ойю (8201 метр), Дхаулагири (8167 метров), Манаслу (8156 метров), Нангапарбат (8126 метров), Аннапурну (8091 метр), которые находятся в Гималаях, а также Чогори/К2 (8614 метров), Гашербрум I (8080 метров), Гашербрум II (8035 метров), Броуд-Пик (8051 метр) из горной системы Каракорум.