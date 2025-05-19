Имя дороже денег: суд решит будущее ресторана Собчак

Тринадцатый арбитражный суд 26 июня рассмотрит жалобу компании «Манила», совладельцем которой выступает журналистка Ксения Собчак, на решение нижестоящей инстанции. Как сообщает РИА Новости, в марте организацию обязали сменить вывеску и выплатить 1 млн рублей компенсации предпринимательнице за нарушение прав на товарный знак.

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Истцом в споре выступила индивидуальный предприниматель Вера Абель. Согласно материалам дела, она является владелицей комбинированного товарного знака Veter — под ним работают сеть кофеен и онлайн-журнал. Компания «Манила» использовала в названии и оформлении ресторана в Санкт-Петербурге схожий товарный знак VETER. 18 марта Абель удалось доказать свои права на товарный знак, а также факт его использования ответчиком.

Изначально женщина просила взыскать за нарушение прав 5 млн рублей, однако суд снизил компенсацию — «исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности». «Манила» не согласилась с таким решением и обратилась в суд с апелляцией.

Согласно открытым источникам, компания «Манила» занимается ресторанным бизнесом. Кроме Собчак ее учредителем выступает известный ресторатор Антон Пинский.