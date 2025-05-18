Умер музыкант «Ленинграда» и МакSим

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Музыкант группы «Ленинград» и певицы МакSим Дмитрий Иванов умер в Москве в возрасте 41 года. Он несколько недель находился в коме. Об этом сообщила в соцсетях певица Марина Максимова (псевдоним МакSим).

В апреле у Дмитрия неожиданно случился инсульт, он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но сегодня около 5 утра он скончался, не приходя в сознание.

Марианна Максимова написала, что музыкант был большим профессионалом и настоящим товарищем с большим сердцем. Коллеги верили, что Иванов сможет справиться со страшным недугом.

«Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове. Я тебя очень люблю, Димка!», — написала Максимова.

Дмитрий Иванов играл на клавишных, много лет сотрудничал с певцом и композитором Сергеем Шнуровым, в последнее время выступал с певицей МакSим.

Его инсульт стал шоком для близких. Они говорят, что Дмитрий не пил, не курил и занимался спортом.