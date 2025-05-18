Стал известен победитель «Евровидения-2025»

Стал известен победитель песенного конкурса «Евровидение-2025» — им стал представляющий Австрию Йоханнес Питч (JJ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Финал конкурса прошел в субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле. JJ набрал 436 баллов, заняв первое место. На втором месте расположилась представительница Израиля Юваль Рафаэль с 357-ю баллами. Тройку замкнул эстонец Томми Кэш, набравший 356 баллов.

Австриец выиграл конкурс впервые с 2014 года. Тогда победителем стал певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.

Ранее в финале «Евровидения-2025» освистали израильскую исполнительницу. Во время выступления певицы Юваль Рафаэль в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики.