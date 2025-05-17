Соседов назвал преемницу Аллы Пугачевой

Ирина Лебедева

Сергей Соседов назвал Елену Ваенгу преемницей Аллы Пугачевой на российской сцене. Алла Пугачева ранее считалась звездой номер один на небосклоне российского шоу-бизнеса. Однако с отъездом из России Примадонна лишилась былого авторитета. Как считает Сергей Соседов, на смену Алле Борисовне на сцене может прийти Елена Ваенга. Об этом пишут ura.news.

Соседов назвал преемницу Аллы Пугачевой
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«Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга. Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку. Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы „плюсовой“ не было. Программа разнообразная: и этно, и романсы, и военные песни… При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву…», - убежден музыкальный критик.

Недавно народная артистка РФ, певица Лариса Долина попала под критику в соцсетях за якобы деспотичные и устаревшие методы работы со студентами Московского государственного института культуры (МГИК), где она преподает вокал.

Однако преподавать в принципе достаточно сложно, а на певицу могли «взъесться" из-за зависти к ее успешной карьере, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он поддержал звезду, отметив, что она является по-настоящему хорошей вокалисткой.

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