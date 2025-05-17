Соседов назвал преемницу Аллы Пугачевой

Сергей Соседов назвал Елену Ваенгу преемницей Аллы Пугачевой на российской сцене. Алла Пугачева ранее считалась звездой номер один на небосклоне российского шоу-бизнеса. Однако с отъездом из России Примадонна лишилась былого авторитета. Как считает Сергей Соседов, на смену Алле Борисовне на сцене может прийти Елена Ваенга. Об этом пишут ura.news.

«Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга. Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку. Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы „плюсовой“ не было. Программа разнообразная: и этно, и романсы, и военные песни… При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву…», - убежден музыкальный критик.

Недавно народная артистка РФ, певица Лариса Долина попала под критику в соцсетях за якобы деспотичные и устаревшие методы работы со студентами Московского государственного института культуры (МГИК), где она преподает вокал.

Однако преподавать в принципе достаточно сложно, а на певицу могли «взъесться" из-за зависти к ее успешной карьере, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он поддержал звезду, отметив, что она является по-настоящему хорошей вокалисткой.