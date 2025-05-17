Распутина рассказала о семейных проблемах

Маша Распутина в эфире телеканала НТВ рассказала о своих семейных проблемах, которые касаются ее отношений с дочерями.

К сожалению, у звездной мамы далеко не всегда удается найти

общий язык с наследницами, пишет издание teleprogramma.

«Я плохая мать, я не могу заставить… Но старшая стала маминой радостью, а от младшей — одни проблемы», — заявила Маша Распутина

Маша Распутина родила старшую дочь Лидию от своего мужа Владимира Ермакова. Отношения Распутиной с экс-мужем не сложились. Оставшись без средств к существованию, он участвовал в различных ТВ-шоу. Владимир пытался заработать денег, критикуя свою бывшую жену. Какое-то время после развода родителей Лидия прожила с отцом. Лидия часто выступала против матери. Они перестали ссориться только, когда дочка артистки повзрослела.

Как оказалось, Лидия серьезно психически больна.

«Мы часто кладем ее в клинику, но все равно у нее случаются еще депрессии, плохое настроение. Приходится ей жить на препаратах, бывают галлюцинации», — объясняла Распутина.

Тем не менее, сейчас мама с дочерью наладили контакт. Распутина приобрела для дочери квартиру.

Младшая дочь Маша родилась во втором браке. С юности девочка отличалась сложным характером. Родители та и не смогли за долгие годы найти с ней общий язык. Сейчас Маша взрослая девушка, но отдалилась от семьи.

Маша Распутина рассказала об опасностях, подстерегавших артистов в лихие 90-е

После начала СВО Распутина дала понять: она за Россию.

Позже она добавила, что жители Украины не виноваты в случившемся. Вся ответственность лежит на властях страны. Распутина вспомнила, как часто гостила у родственников в Одессе, уезжала учиться в Киев и даже похоронила там мать. Из-за конфликта певица не может навестить ее могилу, о чем сильно сожалеет.