Дочь Арбениной вышла на подиум

Диана Арбенина сообщила, что ее дочь Марта, которая увлекается игрой в футбол, стала моделью.

«Мы решили с Мартой сводить Тему (сына Арбениной – ред.) в баню…И вот мы паримся, я что-то делаю со своим телефоном, и тут мимо меня проходят чьи-то длинные, красивые ноги. Я поднимаю глаза, смотрю на дочь и говорю: «Ой, Марта, у тебя такие ноги! Слушай, не хочешь по подиуму пройтись?» А ее, видимо, как-то венчиком причпокнули в этот момент, и она не сказала «Нет». Ответила: «Ну ладно, да…», - рассказала Диана.

Арбенина позвонила знакомым, и модельер Леся Лисун не отказала, чтобы Марта прошлась по подиуму в ее одежде, пишет «Московский Комсомолец».

Появление дочери певицы не осталось незамеченным, и Диане предложили выйти в «Модном приговоре». И она появилась в передаче.

«Бабушка сказала: «Боже мой, ей же всего 15!» Я переспросила: « А здесь?». «По-моему, уже к 40», — ответила она. Шучу я, конечно. Хотя действительно ее накрасили, так, что просто мама не горюй. Вот такой был опыт», - резюмировала звезда.

Арбенина воспитывает двойняшек. Она родила сына Артема и дочь Марту в феврале 2010 года. По словам артистки, отец ребенка — американский бизнесмен с русскими корнями.