Марию Кожевникову облили шампанским в бассейне

Сотрудники отеля не учли один важный нюанс.

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Известная актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова поделилась забавным курьезом, который произошел с ней во время отдыха. Звезда призналась, что администрация отеля подготовила для нее романтический сюрприз в виде плавучего подноса с фруктами и шампанским, но не учла один важный нюанс.

Отель любезно отправил в бассейн плавающую сервировку с шампанским, а во время открытия бутылки, сотрудник отеля эффектно брызнул шампанским в сторону бассейна, в котором купалась Мария.

В результате Кожевникова оказалась облитой игристым напитком.

«Видимо, они не знали, что я не пью», — с юмором прокомментировала ситуацию 40-летняя звезда.

Актриса подчеркнула, что в ее рационе только полезные напитки: вода и сок сельдерея, которые стали частью ее здорового образа жизни. Несмотря на неожиданный «душ» из шампанского, Кожевникова сохранила хорошее настроение и с улыбкой отнеслась к происшествию.