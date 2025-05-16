Лоза не разрешил Клаве Коке исполнять песню «Плот»

Композитор Юрий Лоза заявил, что не даст певице Клаве Коке исполнить хит «Плот». Он уверен, что артистка с ним «не справится».

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Комментарий Лозы приводит Ura.ru.

Он уверен, что не проявил неуважения к певице как к женщине. Говоря о своей песне «Плот», Лоза отметил: он сам принимает решение, кому давать хит, а кому нет.

«Я сказал, что не дам ей петь свою песню „Плот“, я никому ее не даю. И тем более Клаве Коке, которая петь не умеет. Она с ней не справится», - высказался композитор.

Он уверен: Кока поет, потому что раскручена. Лоза напомнил, что раньше пели с целью стать популярными, а теперь поют, уже будучи популярными. Коку не пригласили бы петь, если бы та не раскрутилась.

«Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», - заключил музыкант.

Ранее Лоза заявлял, что человек, не умеющий петь, ничего собой не представляет. Он отказался выходить на сцену с Кокой и отмечал, что та «ручками махала», а он 55 лет выступает.