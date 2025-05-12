Актера из сериалов «Беспринципные» и «Сокровище» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, в ночь с 8 на 9 мая артист артиста вступил возле бара в конфликт с группой из трех молодых людей, который перерос в драку.

Актер рассказал, что в какой-то момент ему пришлось убегать от своих обидчиков. Компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами.

Артист добавил, что потерял сознание и не помнит всех событий вечера. В больнице у него диагностировали сильные ушибы и ссадины. Сам Алдонин предполагает, что в состоянии алкогольного опьянения «мог сказать что-то лишнее».

Он также утверждает, что все участники драки установлены с помощью видео с камер наблюдения.

Накануне рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали. Об этом сообщила жена певца Ксения Ткачева в социальных сетях.

Свика отправили в больницу с желудочным кровотечением. Жена артиста отметила, что не знает причин проблем со здоровьем у мужа. По ее словам, рэпер ведет здоровый образ жизни и не пьет алкоголь.