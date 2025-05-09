Пугачева поздравила всех с Днем Победы

Алла Пугачева поздравила россиян с Днем Победы на своей страничке в социальных сетях, сообщает «Московский Комсомолец».

Народная артистка СССР опубликовала фотографию Вечного огня.

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых!» - так подписано фото.

Ранее в защиту Примадонны выступила Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и мастер спорта международного класса. Она категорически не согласна с тем, что можно стереть из памяти все, что сделала Пугачева для российской культуры.

«Кем бы ни объявляли Аллу, она для нас, для людей, живущих в этой стране, останется неповторимой и прекрасной певицей, замечательной актрисой и чудесным человеком!» — заявила Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24.

Орбакайте опустилась на колени перед Пугачевой

По ее мнению, новые песни Пугачевой — «Мама» и «Поцелуи войны» — доказывают, что она продолжает творить и чувствовать. Тарасова уверена, что нельзя лишать россиян возможности слушать ее произведения, ведь они являются частью их жизни.