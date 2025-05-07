Сын модельера Ульяны Сергеенко женится на наследнице миллиардеров

Сын российского модельера Ульяны Сергеенко женится. Невеста у Александра непростая, как выяснилось, а наследница миллиардеров. Девушку зовут Анисья Терёхина.

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В запрещённой соцсети сын Сергеенко опубликовал фото руки избранницы с роскошным кольцом на безымянном пальце.

«Анисья Терехина — ну очень завидная невеста с миллиардным приданым и французской пропиской. Солидная мама девушки ещё может пожать плечами, глядя на размеры помолвочного бриллианта, но зато свадебный кутюр от свекрови будет гарантированно роскошный», — пошутили коллеги из «Антиглянца» на этот счёт.

Известно, что Анисья получила среднее образование в Швейцарии, но не так давно вернулась в Россию и поступила в медицинский университет в Москве.