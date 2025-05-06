Беляев намекнул на уход из шоу «Голос»

Музыкант Антон Беляев намекнул, что собирается уйти из шоу «Голос», в трех сезонах которого он был наставником. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

Беляев отметил, что для него «роль участника сильно лучше работы тренера». Лидеру группы Therr Maitz «дискомфортно в кресле», поскольку он чувствует «излишнюю вовлеченность», порой даже травматичную для него.

«Хотелось бы проще относиться к этому: все-таки это игра, которая глобально ничего не решает. Но для меня это стресс длиной в полгода. За счет предыдущего опыта я знаю про ощущения участников, но не всегда это возможно учитывать в процессе», — заявил он.

Напомним, что накануне завершился 13-й сезон «Голоса» — победителем стал Давид Саникидзе, подопечный Хиблы Герзмавы. Наставница с самого начала упрочняла собственные позиции на проекте и привела своего участника к победе.