Олег Майами устроил дебош

Олег Майами на глазах у зрителей устроил дебош в клубе. Музыкант вышел на сцену к артистам кавер-бэнда и взял скрипку. Хозяева инструмента были не рады. Майами попробовал сыграть, потребовал, чтобы ему хлопали, а затем уронил смычок.

Лидер кавер-бэнда «Сборище» упрекнул музыканта в недостойном поведении, пишет издание passion.ru.

«Как минимум, это большое неуважение к артисту, музыканту, человеку. Так себя вести не надо. Ну и теперь ты не Олег Майами, а Олег Смычок», - сказал он.

В ответ пошли мат и оскорбления.

Ранее Майами запретил упоминать его участие в интернет-шоу «Что было дальше?» (ЧБД) и «Доме-2» на афишах своих концертов.

По поводу отношений с Ольгой Бузовой исполнитель объяснил, что их связывает только дружба. Олег пока еще не видит себя семейным человеком. Более того, все время, силы и мысли певца, по его словам, сейчас заняты музыкой, творчеством.