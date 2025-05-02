Бывший барабанщик группы «Ария» умер в Бельгии

Вечером 1 мая скончался Игорь Молчанов. Последние годы он жил и работал в Бельгии. Печальную новость сообщила группа «Ария», пишет издание Тhevoicemag.

«С прискорбием сообщаем о смерти Игоря Молчанова — барабанщика группы "Ария" на ранних этапах ее истории, в частности, в период альбома "С кем ты?". Музыканты и менеджмент группы "Ария" скорбят в связи с кончиной легендарного артиста и выражают искренние соболезнования его близким и соратникам. Покойся с миром», — говорится в некрологе.

Группа «Мастер» также выразила соболезнования.

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы "Мастер"... После наших европейских гастролей в 1991-м году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор. Соболезнуем близким Игоря! Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами!»

Похороны состоятся в Бельгии.

Игорь Молчанов родился 25 августа 1961 года в Москве. В начале 80-х играл в группе «Альфа» и в коллективе певицы Людмилы Сенчиной. В 1985 году пришел в ВИА «Поющие сердца», затем преобразованный в группу «Ария». Позднее с другими музыкантами «Арии» создал группу «Мастер». В 1991 году на гастролях в Бельгии Игорь Молчанов вместе с клавишником Кириллом Покровским остался в этой стране.