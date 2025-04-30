Галустян развелся с женой

Комик Михаил Галустян заявил о разводе с женой Викторией. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на пост в соцсетях, который опубликовал артист.

45-летний Михаил и 39-летняя Виктория были женаты с 2007 года. В 2010 году у пары родилась дочь Эстелла, а в 2012 — Элина.

«Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — заявил Галустян.

Артист добавил, что он расстались без обид и претензий — «с чувством благодарности за все, что было между нами». Развод Галустян назвал не концом, а новым этапом жизни и началом чего-то нового. Причины решения комик не уточнил.