Иван Ургант вернулся в Москву

Известный телеведущий Иван Ургант, завершив международный тур «Живой Ургант», опубликовал видео из Москвы.

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В своем блоге он показал кадры прогулки по Садовому кольцу и поблагодарил зрителей за поддержку.

«Огромное спасибо зрителям, которые приезжали на концерты из разных городов России — мы по вам скучали. Скоро увидимся снова! Отдельная благодарность нашей команде и Дмитрию Нагиеву за вдохновение», — написал Ургант.

Тур стартовал в день рождения ведущего — первое выступление прошло в Хайфе (Израиль) вместе с Александром Гудковым. Во время шоу Ургант поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием, исполнив её легендарную песню «Миллион алых роз».

Ранее экс-коллега Ивана Урганта, Алла Михеева, оказалась одной из немногих, кто «рискнул» поздравить шоумена с днем рождения. 16 апреля телеведущему исполнилось 47 лет.

На своей странице в соцсети звезда опубликовала трогательное видео, сделанное при помощи искусственного интеллекта. В ролике запечатлены Иван Ургант, Александр Гудков, сама Алла Михеева, а также участники джаз-бэнда, который отвечал за музыкальное сопровождение шоу «Вечерний Ургант».