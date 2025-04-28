Fox News: Актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем

Причиной смерти американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем. Об этом сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказались данные вскрытия.

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В документе говорится о застойной сердечной недостаточности и тяжелой хронической гипертензивной болезни с поражением почек. Также упоминается болезнь Альцгеймера.

"Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания", - сообщает американский телеканал.

По его данным, ранее Хэкмену проводили операции по замене аортального клапана и установке стентов коронарных артерий. Актеру был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор, информирует РИА Новости.

Напомним, тело Джина Хэкмена его супруги Бетси Аракавы были обнаружены 27 февраля в их доме в Санта-Фе (штата Калифорния).

Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет.

Судмедэкспертиза установила, что их смерть наступила от естественных причин. Хэкмен умер 18 февраля. Его жена скончалась несколькими днями ранее.