Билан назвал дату своей свадьбы

Диму Билана поклонники и поклонницы постоянно терзают вопросами – когда уже один из самых известных холостяков российского шоу-бизнеса создаст семью? Певец обычно отмалчивается – о своем творчестве он рассказывает с удовольствием. А личных тем избегает, пишут 7days.

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Но вот Билан решил в шутливой форме ответить всем фолловерам сразу. Он выложил в микроблоге видеоролик с онлайн-игрой, в которой свадебное кольцо играющего должно провалиться между большими обручальными кольцами.

Но артист совсем отчаялся подсчитать дату своей свадьбы – кольцо никак не хотело нырять в ловушки.

Так что певец написал такой комментарий:

«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года. Вопросов больше нет!»

Певец Дима Билан сообщил, что оглох

Ранее Дима Билан рассказал о миссии артиста. По его мнению, предназначение его в том, чтобы выходить на сцену и вдохновлять собой людей, что бы ни происходило. При этом, отмечает певец, следует помнить, что артист - тоже человек. И если на сцене он эффектный, яркий, энергичный и веселый, то за кулисами он может быть печальным, закрытым и даже болеющим.