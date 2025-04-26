Аврора Киба огорчена статусом «невеста Лепса»

Об Авроре стали говорить после того, как девушку заметили рядом с Григорием Лепсом. И пока не воспринимают ее отдельно от певца.

Студентка лондонского колледжа моды в микроблоге пошутила на тему собственной внезапной популярности. Об этом рассказывает издание Тhevoicemag.

«Она пыталась быть луной, она пыталась быть солнцем, она пыталась быть Авророй Кибой, но она все равно "невеста Григория Лепса"», — пожаловалась она.

Киба охотно общается как с журналистами, так и с подписчиками и готова обсуждать самые разные темы, в том числе откровенные. Например, девушка уже рассказывала фолловерам, что когда они с Лепсом решат организовать свадебное торжество, то это обязательно будет «свадьба года», хотя вариант «просто улететь на Мальдивы на месяц» ее тоже вполне устроит.

На днях подписчики поинтересовались у Авроры, на какой факультет Лондонского университета искусств лучше поступать, на что девушка ответила весьма остроумно.