Киркоров дал первое интервью после смерти отца
Филипп Киркоров дал первое интервью после смерти отца на одном из светских мероприятий столицы. Певец, чувствуя обязательство перед зрителем, не стал отменять публичные мероприятия и выступления. Слова артиста приводит «Пятый канал»:
«Всё, что нам даётся, — не за что-то, а для чего-то. Я всё принимаю. Я хожу в храмы, у меня своё место, своя часовня», — поделился с журналистами король российской эстрады.
Кроме того, артист отреагировал на критику Виктории Цыгановой в его адрес. В день похорон Бедроса Филипповича певица опубликовала пост с обвинениями в лицемерии и алчности. Филипп не называл имён, но намекнул, что забытая звезда шансона решила таким образом напомнить о себе.
«Это всё потому, что у них всё очень плохо», — отметил артист.
Певец Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после смерти отца
Напомним, Super вёл репортаж с места прощания с Бедросом Киркоровым.