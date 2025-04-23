Филипп Киркоров дал первое интервью после смерти отца на одном из светских мероприятий столицы. Певец, чувствуя обязательство перед зрителем, не стал отменять публичные мероприятия и выступления. Слова артиста приводит «Пятый канал»:

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«Всё, что нам даётся, — не за что-то, а для чего-то. Я всё принимаю. Я хожу в храмы, у меня своё место, своя часовня», — поделился с журналистами король российской эстрады.

Кроме того, артист отреагировал на критику Виктории Цыгановой в его адрес. В день похорон Бедроса Филипповича певица опубликовала пост с обвинениями в лицемерии и алчности. Филипп не называл имён, но намекнул, что забытая звезда шансона решила таким образом напомнить о себе.

«Это всё потому, что у них всё очень плохо», — отметил артист.

Певец Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после смерти отца

Напомним, Super вёл репортаж с места прощания с Бедросом Киркоровым.