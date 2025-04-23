Долина раскритиковала вокал Агилеры

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала вокальные данные известной американской певицы Кристины Агилеры. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

По словам Долиной, звезда отличается монотонной манерой исполнения и всегда поет чрезмерно громко.

«Я слушаю одну песню. Вторую слушать уже не интересно. Она всегда очень громко поет. Здесь тоже очень важна музыкальность. У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается», — подчеркнула певица.

Исполнительница предположила, что у Агилеры нет продюсера. Она добавила, что для успешной карьеры важна не только техника исполнения, но и умение работать с музыкальными продюсерами, которые могут подсказать артисту правильное направление.

Ранее Долина раскритиковала певицу, блогера Валю Карнавал. В ходе шоу она прослушала песню «Не сплю ночами» и поставила ей 5 баллов из 10 возможных.

По ее мнению, девушка «ничего не знает о музыке, ничего». Она уточнила, что Карнавал не знает ни одной ноты, не попадает ни в одну ноту, поет хуже, чем первокурсники в профильных учреждениях.