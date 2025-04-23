Рэпер Элджей с начала года нарушил ПДД 30 раз

Певец Элджей (Алексей Узенюк) с начала года нарушил правила дорожного движения 30 раз. Как сообщает Telegram-канал Shot, рекордсмен по числу автоштрафов остался должен государству 11 тысяч рублей.

Узенюк ездит на Hummer H2 2009 года выпуска. В основном он нарушал правила разметки, стоянки и не оплачивал проезд по платным дорогам. 24 штрафа Элджей уже оплатил, однако еще по 6 деньги пока не поступили.

В августе 2024 года канал сообщал, что Элджей за шесть лет собрал на одном автомобиле свыше 500 штрафов. Рэпер неоднократно превышал скорость и проезжал на запрещающий сигнал светофора на своем Hummer. Shot писал, что музыкант предпочитает в районе Волгоградского проспекта, причем нередко за рулем бывает его водитель.