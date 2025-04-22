Мать Тимати «уколола» модель Анастасию Решетову
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова «уколола» бывшую избранницу сына Анастасию Решетову. Как сообщает Starhit, она могла сделать это, когда комментировала ситуацию с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Один из подписчиков задал Юнусовой вопрос: как она относится к Алсу. Женщина не проигнорировала его.
«Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично? Мне она симпатична», — ответила женщина.
Некоторые сочли, что таким образом Юнусова решила напомнить о Решетовой: ее обвиняли в распаде брака Алсу. Певица неоднократно намекала, что модель встречается с Абрамовым, а сама Решетова позже заявила, что вошла в 2025 год с «новым человеком».
Напомним, что Абрамов развелся с певицей более полугода назад после 18 лет отношений — решение вынес суд 27 августа. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью.