Моргенштерн* подвел итог лечения в рехабе

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом иностранным агентом) заявил, что лечение в реабилитационном центре помогло ему переосмыслить жизнь. Соответствующее признание он сделал в соцсетях, передает Starhit.

Напомним, что рэпер находится на лечении уже третий месяц. По его словам, реабилитация помогает ему не только отказаться от вредных привычек, но и многое осознать.

Моргенштерн* отметил, что мир вокруг «твердил» ему с детства, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, «чартах», деньгах, достижениях, дорогих автомобилях, девушках, красивой внешности «и прочей материальщине». По словам рэпера, он «подхватил эту идею» и стал транслировать своим поклонникам.

Рэпер отметил, что пытался все это время решать проблемы алкоголем и запрещенными веществами. Также Моргенштерн* сообщил, что с детства живет «с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным».

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«А сверху еще и закупорить пробкой от вина и обезболить таблетками и прочими веществами. Теперь, когда я убрал из жизни последнее, моя дырка в груди не только засияла вновь, но и обрела голос, требуя от меня то, чего всю жизнь хотела», — заявил рэпер.

Ранее блогер Дилара Зинатуллина расплакалась, когда рассказывала о своем разводе с Моргенштерном*. В интервью Ляйсан Утяшевой для ее YouTube-канала она призналась, что расставание далось ей тяжело.

*признан иноагентом на территории РФ