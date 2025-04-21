Деревянко задолжал налоговой

Актер Павел Деревянко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) крупную сумму денег — почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, Павел является учредителем ООО «Бии Соул», которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Как утверждается, у фирмы, которая была зарегистрирована в 2022 году, возникли серьезные проблемы с ФНС. Подчеркивается, что у актера накопился долг по налогам на сумму 475 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ООО «РКП» обратилось в суд с иском на 5 млн рублей против актера Павла Деревянко. По версии «Звездача», компания обвиняет российского артиста в нарушении условий договора купли-продажи. Утверждалось, что Деревянко был участником одной из сторон в сделке с недвижимостью и предприятиями. Он нарушил условия договора, из-за чего ООО «РКП» понесло убытки.

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Также ранее стало известно, что семья певицы Жанны Фриске погрязла в долгах. По данным Super, ФНС может заблокировать банковские счета отца артистки Владимира и изъять у него имущество из-за неуплаты налогов. Отмечалось, что Фриске должен в бюджет 244 тысячи рублей. В беседе с журналистами он пояснил, что задолженность образовалась «из-за старых машин», однако не уточнил, как именно. Денег на оплату долга у Владимира нет.